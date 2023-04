Valheim: modalità Hardcore e Creativa in arrivo per il survival vichingo

Il Lead Designer Jonathan Smårs di Iron Gate Studios ha svelato alcune novità in arrivo per Valheim, il celebre survival ad ambientazione vichinga, che tra le altre cose dovrebbe riguardare nuove modalità di gioco come Hardcore e Creativa.

Queste informazioni arrivano da un tweet dello sviluppatore, che contiene peraltro un breve frammento di una presentazione in video sulle novità previste per Valheim, ancora in fase di sviluppo presso Iron Gate, come potete vedere qui sotto.



Non c'è ancora nulla di definitivo, ma tra le cose inedite emergono in particolare le nuove modalità che sembra siano in lavorazione presso il team. Da quello che possiamo dedurre anche in base al breve filmato, vediamo che la modalità Hardcore, come facilmente intuibile, incrementa la difficoltà generale del gioco.

"Il combattimento è più difficile e i mostri attaccano la base più spesso", si legge nella descrizione che compare pre qualche secondo nel video. "Quando morite tutto ciò che state portando e le abilità sono perse per sempre, non avete mappa e non potete usare i portali". Questa Hardcore sembra dunque una modalità destinata ai più esperti che vogliono una sfida particolarmente ardua.

Dal lato opposto, quella che appare chiamata come Hammer Mode sembra essere una modalità Creativa, molto più tranquilla e incentrata sulla costruzione. "Potete costruire tutti gli edifici liberamente. Non ci sono raid sulla base e i mostri non attaccano finché non vengono provocati. Le altre impostazioni di difficoltà sono normali".

Sembra dunque che Iron Gate si appresti a inserire due modalità di gioco che si pongono ai lati opposti dello spettro per quanto riguarda la difficoltà e l'esperienza di gioco in generale. Nel frattempo, a fine marzo abbiamo visto arrivare la la patch 0.214.300 con la Modalità Bilanciata a 40 fps e 1440p su Xbox. Con l'arrivo su Xbox Game Pass, abbiamo fatto il punto sul survival norreno di Iron Gate al momento dell'uscita su Xbox.