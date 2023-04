PlayStation: un futuro dominato da giochi live service sarebbe "noioso", per Shuhei Yoshida

Shuhei Yoshida, figura iconica del mondo PlayStation e boss della divisione dedicata ai giochi indipendenti di SIE, ritiene che un futuro dominato da giochi live service, un settore dove anche Sony ha deciso di fare grossi investimenti, sarebbe "un po' noioso".

Tali dichiarazioni arrivano da un'intervista concessa da Yoshida al The Guardian, dove ha parlato di come titoli di breve durata e/o produzioni indipendenti come Journey possono diventare dei GOTY o comunque giochi in grado di fare breccia nei cuori dei giocatori, senza necessariamente abbracciare il modello live service.

"Quando Journey ha ricevuto tutti quei premi come gioco dell'anno, non solo come miglior titolo indie, ma come miglior gioco in generale, contro dei tripla A, è iniziato qualcosa", ha detto Yoshida. "Ha avuto un impatto così grande per le persone che lo hanno giocato. Potresti finirlo in quattro ore, ma parla di vita e morte, e le persone che hanno perso familiari o amici stretti potrebbero riflettere sulle cose che hanno vissuto mentre giocavano. Sono così fortunato ad esserne stato coinvolto".

Ha aggiunto che a suo avviso, come negli anni '90, anche ora e in futuro ciò che farà davvero la differenza nel mercato videoludico sarà il talento e la creatività, e non le tecnologie (in particolare riferendosi all'impiego di IA) o i modelli di business, come quello dei live service.

"L'industria continua a crescere ed espandersi, e spero che continuerà a supportare e cercare idee creative e persone che provano a lavorare su cose nuove. Non vorrei vedere una top 10 ogni anno essere quasi la stessa, con tutti i giochi che diventano live service... Sarebbe un po' noioso, secondo me."

Come sappiamo PlayStation sta puntando forte sul mercato dei live service. Stando alle dichiarazioni di Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios, i team di Sony stanno realizzando 12 titoli che fanno parte di questa categoria, inclusi The Last of Us Multiplayer e il gioco multiplayer di Horizon recentemente riconfermato da Guerrilla Games. Al tempo stesso la compagnia sa bene che molti giocatori prediligono esperienze single player, come Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok e Marvel's Spider-Man 2.