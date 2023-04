Unrecord: tutto quello che sappiamo dell'impressionante sparatutto tattico ultrarealistico

Per mettere a tacere le polemiche, il piccolo team francese DRAMA ha deciso di pubblicare un video dello sparatutto tattico in prima persona all'interno dell'interfaccia dell'Unreal Engine 5, un motore che ha raggiunto nuove vette tra illuminazione dinamica, gestione della mole poligonale e resa dei materiali, tanto da consentire all'inatteso progetto di un piccolo team, al momento in sviluppo per PC, di diventare una bandiera dell'ultima versione del motore grafico Epic. Ma le sorprese non sono finite qui. L'obiettivo, infatti, non è un piccolo gioco multigiocatore incentrato sul comparto tecnico. Dietro a quanto mostrato c'è la promessa di un poliziesco articolato, uno sparatutto in prima persona ad alto tasso tattico che vivremo attraverso quanto inquadrato dalla bodycam di un agente. Di questo, purtroppo, sappiamo ancora molto poco, ma cerchiamo di capire qualcosa in più nel nostro approfondimento dedicato a Unrecord .

Si fa un gran parlare della mancanza di videogiochi dal colpo d'occhio all'altezza di una nuova generazione di console ed ecco che d'improvviso ci siamo trovati davanti al trailer di annuncio di un prodotto dalla grafica tanto realistica da far pensare a un falso. Molti, di fronte al sorprendente trailer di Unrecord , hanno puntato subito il dito su detriti, texture ripetuti e altri elementi che ne tradiscono la natura di videogioco, per non parlare della tech demo mostrata in rete già nell'ottobre dello scorso anno, ma di fronte ad animazioni tanto veritiere da far pensare a vere riprese della polizia molti hanno continuato a pensare a qualche forma di contraffazione.

Unrecord: vero o falso?

Il colpo d'occhio di Unrecord è senza alcun dubbio impressionante

Nonostante la sorpresa suscitata dal trailer di annuncio, come anticipato, Unrecord è in sviluppo da tempo anche se la prima demo è stata creata dal solo Alexandre Spindler, un programmatore e non un artista. Non a caso lo sviluppatore ha iniziato a lavorare sul progetto utilizzando una mappa modulare di altissima qualità comprata direttamente dal negozio dell'Unreal Engine per meno di 100 euro. Ed è una mappa che può tra l'altro essere visitata gratuitamente da tutti grazie a una demo disponibile in rete. Ma le cose sono senza dubbio cambiate dall'ottobre del 2022 a oggi. Dalla prima rozza demo, pensata più che altro per tastare il polso del pubblico che ha risposto con oltre un quarto di milione di reazioni positive, siamo arrivati, attraverso un lavoro che nella prima fase si è concentrato su aspetti tecnici e gameplay, alle fondamenta di un progetto sviluppato da un team ancora piccolo ma che nel frattempo ha assunto anche un artista specializzato in ambienti tridimensionali.

Al primo impatto, inutile negarlo, Unrecord è davvero impressionante, tanto da far pensare all'effetto che facevano ai giocatori degli anni novanta i primi simulatori di polizia realizzati mescolando foto, video e sprite presi dalla realtà. In questo caso, però, si parla di grafica 3D in tempo reale e di animazioni che non sono solo naturali, ma sono connesse tra loro in modo a prima vista impeccabile, presumibilmente grazie al sistema Taipei dell'Unreal Engine 5. Da qui una resa mozzafiato, per quanto ottenuta anche grazie all'uso di asset di terze parti di altissima qualità e con l'aiuto di diversi stratagemmi come la lente sporca della bodycam, i colori poco saturi, l'uso di bagliori e la vegetazione che si vede solo sulla distanza. Inoltre abbiamo visto ambienti contenuti e piuttosto spogli e non ci è stato dato modo di osservare nel dettaglio i modelli. Le reazioni del pubblico, però, parlano chiaro.

Se qualcuno di fronte a Unrecord si è mostrato incredulo, mentre qualcun altro ancora lo è, c'è anche chi ha esternato qualche difficoltà personale nei confronti un approccio così realistico. C'è infatti chi si è lamentato di aver provato un profondo disagio di fronte a scene di combattimento estremamente veritiere tanto nei colpi delle armi quanto nei movimenti e nel trapasso dei criminali colpiti. Ed è un problema noto nel mondo dello sviluppo. Non a caso diverse software house hanno ridotto il tasso di realismo di giochi particolarmente violenti, ma è una preoccupazione che è stata messa in secondo piano dal piccolo team francese che si è limitato a liquidare la questione dichiarando di non voler mancare di rispetto a chi trova le immagini mostrate disturbanti.

L'intenzione principale, però, è quella di voler creare un'esperienza d'impatto seppur accompagnata dalla promessa di voler evitare discriminazione, razzismo, prevaricazione e persino giudizi dogmatici su atti criminali ed episodi violenti della pulizia. Ma non bastano le intenzioni e nemmeno un colpo d'occhio mozzafiato per realizzare un grande gioco.