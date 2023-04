Star Wars: ecco i giochi di maggior successo dal 1995 a oggi nel Regno Unito

GfK, combinando i propri dati con quelli di Gallup e Chart-Track, ha condiviso una lista dei giochi di Star Wars più venduti nel Regno Unito, uno dei mercati più grandi in Europa, per celebrare l'arrivo di Star Wars Jedi Survivor. Prima di tutto, viene indicato che i giochi di Star Wars di maggior successo sono stati, in ordine:

Star Wars: Battlefront - PS4/Xbox One/PC - 2015 LEGO Star Wars: The Complete Saga - PS3/360/Wii/DS/PC - 2007 LEGO Star Wars 2: The Original Trilogy - PS2/Xbox/360/GC/ DS/GBA/PSP/PC - 2006 Star Wars: Battlefront II - PS2/Xbox/PSP/PC - 2005 LEGO Star Wars - PS2/Xbox/GC/GBA/PC - 2005 Star Wars Episode 3: Revenge of the Sith - PS2/Xbox/DS/GBA - 2005 Star Wars: The Force Unleashed - PS2/PS3/360/Wii/DS/PSP - 2008 Star Wars Jedi: Fallen Order - PS4/Xbox One - 2019 Star Wars: Battlefront II - PS4/Xbox One/PC - 2017 LEGO Star Wars III: The Clone Wars - PS3/360/Wii/DS/3DS/PSP/PC - 2011

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga non è presente nella Top 10 dei giochi più venduti, ma è in realtà in quarta posizione tra i giochi di Star Wars con il miglior lancio di sempre, dietro a Star Wars: Battlefront, Star Wars: The Force Unleashed e Star Wars: Battlefront II. I giochi LEGO tendono a vendere sul lungo periodo, viene fatto notare dalla fonte, quindi nel corso dei prossimi anni è credibile che LEGO Star Wars: The Skywalker Saga riuscirà a entrare nella Top 10 qui sopra.

Più in generale, Star Wars è la sesta saga videoludica di maggior successo nel Regno Unito, calcolando dal 1995 a oggi (solo giochi fisici). Per darvi un punto di riferimento, questo pone la saga di Disney sopra Pokémon, The Sims, Assassin's Creed e Need For Speed. Le prime cinque posizioni sono invece occupate da FIFA, Call of Duty, Mario, GTA e LEGO.

In tutto questo vanno comunque considerati una serie di fattori. I giochi più recenti hanno avuto meno tempo di vendere, ma soprattutto non sono calcolati i dati digitali, quindi è credibile che opere come Star Wars Jedi Fallen Order siano in realtà in posizioni più alte. L'utilità di questa classifica è anche per vedere quali dei giochi più vecchi hanno avuto maggior successo.

Parlando del futuro prossimo, Star Wars Jedi Survivor è quasi arrivato e EA chiede di non fare spoiler a chi l'ha ottenuto in anticipo.