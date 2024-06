Alan Wake 2: Night Springs, tutto quello che c'è da sapere sull'assurdo DLC firmato Remedy Entertainment

Quindi bando alle ciance e spazio alle domande e relative risposte che, per prime, ci sono venute in mente durante la nostra chiacchierata con Remedy Entertainment e dopo aver assistito al piccolissimo spezzone di gioco che il team ha voluto e potuto mostrarci durante la presentazione.

Chiaramente raccontarvi i dettagli di questo DLC sottoforma di anteprima non ha molto senso visto che, probabilmente, se siete davvero interessati al contenuto, fareste molto meglio a scaricarlo, installarlo e provarlo invece di leggere queste righe. E quindi, per tentare un colpaccio di originalità, abbiamo scelto di declinare questo articolo sottoforma di compendio generale sul downloadable content ; quasi una sorta di guida all'acquisto ragionato visto che magari non tutti avete capito bene cosa aspettarsi da questo contenuto da acquistare separatamente.

E invece la società di Sam Lake ha voluto esagerare come di consueto, lanciandosi in un quasi-shadow drop di Night Springs , quello che è a tutti gli effetti il primo dei 2 DLC che arricchiranno l'epopea di Alan Wake e che sarà disponibile, per l'appunto, a partire dall'8 giugno sulle stesse piattaforme dove è possibile giocare Alan Wake 2, ovvero PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Night Springs è il primo dei 2 DLC previsti per Alan Wake 2 . L'altro, The Lake House, arriverà ad ottobre. Al suo interno troveremo 3 differenti storie sottoforma di episodi della serie TV che presta il nome al DLC. L'espediente narrativo che consente a queste 3 piccole storie di coesistere nell'universo di Alan Wake 2, vede il protagonista scrivere delle sceneggiature per tentare di fuggire dal Luogo Buio e guadagnare così la tanto agognata libertà. Purtroppo nessuna di queste storie e dei suoi protagonisti riuscirà ad avere abbastanza forza da poterlo aiutare nell'evasione e Alan Wake rimarrà così bloccato nella dimensione del terrore mantenendo quindi la coerenza con la trama del gioco. Le tre storie vedono come protagonisti The Actor, ovvero lo sceriffo Tim Breaker interpretato da Shawn Ashmore; The Sibling, il personaggio principale di Control, Jesse Faden, interpretato da Courtney Hope e The Waitress, la cameriera Rose Marigold interpretata da Jessica Preddy.

Qual è la storia raccontata in Night Springs?

In un meraviglioso gioco di scatole cinesi, Night Springs offrirà numerosi richiami non solo alla storia e ai personaggi di Alan Wake, ma anche e soprattutto agli altri titoli che compongono l'universo narrativo e videoludico di Remedy Entertainment in un gioco di richiami e citazioni che farà letteralmente impazzire i fan della software house. Entrando nel dettaglio, ma evitando qualsiasi spoiler, in Time Breaker vestiremo i panni di Tim Breaker, lo sceriffo di Bright Falls che si ritroverà all'inseguimento del Master of the Many Worlds, una sorta di arci nemesi, per cercare di impedirgli di creare scompiglio in un multiverso di dimensioni parallele. I richiami a Quantum Break saranno, a quanto pare, fortissimi e non deluderanno chi avrà giocato uno dei progetti più visionari, ma forse meno apprezzati, della società finlandese.

Nell'episodio North Star, controlleremo la Gemella, ovvero una donna di cui non si conoscono le generalità ma che ricorda molto bene la direttrice del Federal Bureau of Control, Jesse Faden; ella è alla ricerca del suo fratello scomparso, capace di utilizzare terribili poteri paranormali e di sovvertire le normali leggi del mondo. Il suo viaggio la porterà al Coffee World dove si presume che il suo parente sia tenuto prigioniero in un'avventura investigativa che avrà chiari rimandi a Control.

Infine in Number One vestiremo i panni rosa confetto della Cameriera, un personaggio fittizio che ricorda molto da vicino Rose Marigold, la svampita lavoratrice del Diner Oh Deer, una delle location più caratteristiche di Alan Wake 2. La ritroveremo coinvolta in una feroce lotta contro il Ragazzo Cattivo e i suoi sgherri che stanno facendo di tutto per uccidere il suo idolo assoluto, lo Scrittore Alan Wake.

Come è facile immaginare da queste tre brevi sinossi, Night Springs offrirà dei punti di vista alternativi sia in termini di storie che di gameplay a quanto abbiamo visto e sperimentato in Alan Wake 2.