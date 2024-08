Alan Wake 2 non ha ancora fruttato nulla a Remedy

Più precisamente, viene sottolineato che Alan Wake 2 non sta ancora generando royalties per lo studio. Insomma, Remedy sta continuando a incassare royalty da Control e da Alan Wake Remastered, ma non dal suo ultimo gioco. Non per niente ha denunciato una perdita d'esercizio di 3,2 milioni di euro, comunque un risultato migliore di quello dell'anno scorso.

Quando guadagnerà qualcosa?

Remedy ha anche sottolineato che Alan Wake 2 non ha ancora recuperato tutti i soldi spesi per sviluppo e il marketing, anche se pare che non manchi molto perché ci riesca.

Inoltre, l'espansione Night Springs ha ottenuto ottime recensioni dalla stampa e dai fan, mentre gli sviluppatori continuano a lavorare diligentemente sulla seconda espansione, The Lake House. Per quest'ultima non è ancora stata confermata una finestra di lancio.

Insomma, nonostante il plauso della critica e la possibilità che diventasse il gioco dell'anno dei The Game Awards, Alan Wake 2 appare ancora debole in termini di vendite complessive, per lo scorno di chi ha chiesto per anni un seguito ufficiale del primo Alan Wake. Purtroppo è evidente come produzioni simili fatichino sempre di più sul mercato, anche a fronte di un'altissima qualità, come in questo caso.

Per il resto vi ricordiamo che Alan Wake 2 è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione.