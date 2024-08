Fortnite e Disney presenteranno grandi novità al D23, in diretta all'interno del gioco

Fortnite e Disney presenteranno grandi novità al D23, nell'ambito di una trasmissione in diretta che avverrà esclusivamente all'interno del battle royale di Epic Games il prossimo 11 agosto, a partire dalle 5.30 italiane.

"Lo streaming di D23 per Disney Horizons sarà accessibile a partire dall'11 agosto alle 4:30, ora italiana, e la diretta comincerà poco dopo, alle 5:30 ora italiana", si legge sul sito ufficiale di Fortnite. "Potrai unirti all'isola dalla barra Home in Scopri (la riga in alto) o usando il codice isola 7908-6413-2516."

Per chi non si sente così mattiniero, il gioco consentirà di riguardare lo streaming fino al 16 agosto grazie alla presentazione in loop. I giocatori che visitano l'isola per dieci minuti, inoltre, riceveranno a settembre il dorso decorativo Peluche di Wolvenita e una certa quantità di punti.