Nonostante la crisi di Annapurna, l'accordo con Remedy per Control 2 e Alan Wake è al sicuro, ecco perché

Del resto va anche detto che Annapurna non è fallita , quindi è ancora in grado di onorare i contratti in essere. Del resto è inevitabile che gli studi di sviluppo interessati possano subire delle ripercussioni dalla situazione, quantomai difficile.

La crisi attualmente in corso in Annapurna , con le dimissioni collettive di tutto il personale addetto alla divisione gaming, non colpirà l'accordo con Remedy per il finanziamento di Control 2 e la realizzazione di prodotti multimediali legati ad Alan Wake e Control stesso. Il motivo è stato spiegato dal giornalista Jason Schreier: a gestirlo è la compagnia principale, Annapurna Pictures.

Lo stato di altri progetti in sviluppo

Per questo motivo alcuni sviluppatori hanno voluto rassicurare sullo stato dei lavori dei loro titoli, che saranno pubblicati da Annapurna. Ad esempio Davey Wreden, già autore di The Stanley Parable e The Beginner's Guide, ha rassicurato sul lancio di Wanderstop, la sua nuova opera: "Per quelli che lo stanno chiedendo, siamo ok al 100%. Niente ci fermerà dal lanciare Wanderstop al più presto."

Lo stesso ha dichiarato il compositore C418 (ex-Minecraft), al lavoro sul gioco, che ha rassicurato sull'andamento positivo dei lavori.

Anche lo studio di Lushfoil Photography Sim, il simulatore di fotografia ultra realistico in arrivo nei prossimi mesi, ha detto che lo sviluppo del gioco prosegue senza problemi e che non sarà toccato da quanto sta succedendo, nonostante il dispiacere per l'addio dello staff di Annapurna.

Per il resto non ci sono informazioni su altri progetti, come Mixtape, The Lost Wild e Blade Runner 2033: Labyrinth (quest'ultimo sviluppato internamente). Staremo a vedere se avranno ripercussioni.