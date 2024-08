Control 2, film e serie TV di Alan Wake e non solo: Remedy stringe un accordo con Annapurna

La dichiarazione di Remedy e Annapurna

Remedy afferma: "Cosa significa questo per voi, cari fan? Significa soprattutto che Remedy è in grado di rendere Control 2 esattamente il gioco che vogliamo, e inoltre ora abbiamo anche un partner incredibile per estendere le nostre IP ad altri medium. Inoltre, pubblicheremo Control 2 da soli. Il team di sviluppo di Control 2 sta lavorando a pieno ritmo sul gioco. Sappiamo che siete ansiosi di avere notizie sul gioco, ma dovrete aspettare un po'."

Alan Wake ha già una versione live action, a dirla tutta

"Questo accordo con Remedy non riguarda solo l'adattamento di grandi giochi, ma anche l'apertura di nuovi orizzonti nel modo in cui le aziende possono collaborare. Sostenendo il passaggio di Remedy verso l'autopubblicazione, stiamo dando fiducia alla loro visione", ha dichiarato Hector Sanchez, Presidente di Interactive and New Media di Annapurna. "Sappiamo per esperienza che Remedy è un partner di prim'ordine per lo sviluppo di videogiochi e siamo entusiasti di condividere il loro lavoro con un pubblico ancora più vasto portando gli universi di Control e Alan Wake al cinema, in televisione e oltre."

"Il modo in cui raccontiamo le storie sta cambiando", ha dichiarato Ellison. "Oggi le persone si innamorano dei personaggi e degli universi, non dei formati, e siamo entusiasti di sfruttare le amate e coinvolgenti narrazioni di Remedy in questi nuovi medium".

