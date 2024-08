I contenuti post-lancio di Test Drive Unlimited: Solar Crown sono stati presentati con un video

Nacon e KT Racing hanno pubblicato un video che presenta i contenuti post-lancio di Test Drive Unlimited: Solar Crown, nello specifico le quattro stagioni che andranno a costituire l'Anno 1 del gioco di guida e il Solar Pass, che a quanto pare sarà gratuito per i primi due step.

La Stagione 1 sarà disponibile dal 12 settembre, dunque al lancio di Test Drive Unlimited: Solar Crown, e sarà caratterizzata dalle gare e dalle sfide della campagna di base, con la possibilità di far crescere il giocatore fino al livello 60 e la progressione del clan fino al livello 50, oltre a un Solar Pass gratuito da 25 livelli con varie ricompense, fra cui oggetti cosmetici e un'auto esclusiva.

La Stagione 2 arriverà il 24 dicembre e introdurrà la mappa di Ibiza per i nostalgici di Test Drive Unlimited 2: sarà possibile esplorare la città e i suoi dintorni in scala 1:1, consentendo dunque ai giocatori di visitare uno scenario diverso rispetto all'isola di Hong Kong. Ci saranno 20 nuovi livelli per la progressione del clan, un Solar Pass, nuove ricompense e auto.