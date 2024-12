"Siamo arrivati a consolidare il concetto del Remedy Connected Universe, il che significa che i personaggi di Control e Alan Wake esistono nello stesso mondo . Ovviamente tutto questo è accaduto mentre lavoravamo a Control", ha spiegato il game director, ricordando come la campagna di base e i DLC puntassero a rilanciare la figura dello scrittore maledetto.

"Remedy Entertainment è cresciuta nel corso degli anni e ora siamo un'azienda che si occupa di diversi progetti simultaneamente , dunque ci sono diversi team che stanno lavorando a giochi come FBC: Firebreak, Control 2 e i remake di Max Payne e Max Payne 2", ha detto Lake.

Nel corso di un'intervista con IGN, Sam Lake ha parlato di Control 2, del Remedy Connected Universe e del futuro dello studio , rivelando alcuni dettagli sui progetti in corso e su cosa si staglia all'orizzonte per il team di sviluppo finlandese.

Il futuro di Remedy Entertainment

Dopo aver nascosto un teaser di Control 2 nell'espansione The Lake House di Alan Wake 2?, Remedy Entertainment desidera esplorare anche le possibilità crossmediali dei propri franchise e lo farà in collaborazione con Annapurna.

"Abbiamo accarezzato questa idea per molto tempo, e ora con Annapurna pensiamo di aver trovato il partner perfetto: la nostra sarà una collaborazione genuina, ovviamente loro metteranno a disposizione la propria esperienza e noi i contenuti legati ai nostri giochi e al nostro universo narrativo", ha spiegato Lake.

Quando gli è stato chiesto del futuro di Remedy Entertainment, il game director ha parlato dei videogiochi come forma d'arte e di come determinate cose non fossero possibili fino a qualche anno fa, dunque la sua intenzione è quella di continuare a sperimentare, a inventare e a realizzare esperienze diverse dal solito.