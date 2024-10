Un teaser di Control 2 è nascosto nell'espansione The Lake House di Alan Wake 2?

Del resto lo stesso personaggio che controlliamo nella seconda espansione di Alan Wake 2, Kiran Estevez, è un agente del Federal Bureau of Control , l'agenzia governativa che si occupa di individuare, catalogare e tenere sotto controllo gli eventi paranormali.

Considerando tutto ciò che sappiamo ad oggi sul Remedy Connected Universe , nonché sui protagonisti di The Lake House e sui numerosi riferimenti che l'espansione include rispetto all'avventura con protagonista Jesse Faden pubblicata nel 2019, ovviamente la notizia non arriva come una sorpresa.

A quanto pare Remedy Entertainment ha nasccosto un teaser di Control 2 all'interno di una sequenza opzionale inclusa nell' espansione The Lake House di Alan Wake 2 , disponibile da pochi giorni per i possessori del gioco base.

Occhio agli spoiler

Come ricorderete, lo sviluppo di Control 2 da parte di Remedy Entertainment è legato a un accordo con Annapurna, dunque il progetto è probabilmente già in lavorazione e sapevamo già che c'era un qualche collegamento con l'espansione The Lake House.

Occhio però a non guardare la clip qui sotto o a proseguire nella lettura se desiderate evitare qualsiasi spoiler.

In una fase di The Lake House accade che l'agente Kiran Estevez entri in contatto con Dylan Faden, il "fratello maledetto" di Jesse nonché uno degli elementi centrali della campagna di Control, che a questo punto probabilmente ritroveremo nel sequel.