Epic Games Store svela il gioco gratis del 27 dicembre, ecco come riscattarlo

Epic Games Store continua la sua iniziativa natalizia che prevede un titolo in regalo ogni giorno. Da ora è disponibile il gioco gratis del 27 dicembre, ovvero Hot Wheels Unleashed, il gioco di corse arcade realizzato da Milestone.

La prassi è la solita: potrete riscattare il titolo in questione entro e non oltre le 16:59 di domani, il 28 dicembre. Potrete farlo tramite il client per PC dell'Epic Games Store oppure da web, raggiungendo la pagina del gioco a questo indirizzo ed eseguendo l'accesso con il vostro account. Una volta fatto, cliccate su "ottieni" e seguite la semplice procedura a schermo per aggiungere Hot Wheels Unleashed alla vostra libreria digitale per sempre, proprio come se lo aveste acquistato.