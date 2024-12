Samsung 990 Evo Plus, la recensione del nuovo SSD NVMe ibrido con interfaccia PCIe 4.0 e 5.0

Tra poco vi racconteremo le caratteristiche tecniche di questo SSD e le sue prestazioni, ma già da ora possiamo anticiparvi che si tratta di un dispositivo molto migliore del 990 Evo. Seguiteci in questa recensione del taglio da 2 TB per sapere il perché.

Il nuovo modello di SSD firmato Samsung, il 990 Evo Plus, si presenta come una versione migliorata del 990 Evo , nonché erede del 970 Evo Plus, un SSD che ha goduto di buona popolarità. Si tratta di un'unità di archiviazione NVMe M.2 che promette prestazioni di alto livello, pur posizionandosi in una fascia di prezzo media.

Caratteristiche tecniche del Samsung 990 Evo Plus

Il Samsung 990 Evo Plus è un SSD NVMe M.2 2280 che, proprio come il modello 990 Evo recensito qualche mese fa, utilizza l'interfaccia ibrida PCIe 4.0 x4/5.0 x2. Come già abbiamo ricordato all'epoca, questo fattore non incide però sulle velocità, visto che l'interfaccia PCIe 4.0 a 4 linee e quella 5.0 a 2 linee possono avere velocità massime praticamente identiche. Rende invece più ampio il ventaglio di schede madri che possono supportare l'unità al massimo del suo potenziale, il che non è mai un male.

La confezione di vendita dell'SSD Samsung 990 Evo Plus

Le velocità sono comunque un fattore importante per questo Samsung 990 Evo Plus. Già nei valori dichiarati, infatti, si passa ai 7.250 MB/s in lettura dai 5.000 MB/s del modello Evo, mentre in scrittura l'unità a stato solido punta ad arrivare a 6.300 MB/s invece dei 4.200 MB/s. Anche la fascia media Samsung si avvicina così alle velocità delle memorie PCIe 4.0 di seconda generazione come il WD Black SN850X oppure, per restare in casa Samsung, il 990 Pro; gli SSD PCIe 5.0 come il PNY CS3150-HS rimangono però diversi gradini più in alto per velocità di picco.

Al suo interno troviamo la più recente memoria V-NAND di ottava generazione di Samsung, con chip a 236 strati, invece delle V6P TLC flash del 990 EVO. Il controller rimane il Samsung Piccolo a 5 nm, che gestisce le operazioni di lettura e scrittura sfruttando le nuove memorie fino ai limiti dell'interfaccia PCIe 4.0. Torna anche la tecnologia Host Memory Buffer (HMB), che sfrutta la DRAM del sistema per ottimizzare le prestazioni.

Un dettaglio del controller Samsung Piccolo del 990 Evo Plus

L'efficienza energetica di questo 990 EVO Plus migliora ancora rispetto al modello Evo visto che si passa a 4,6 watt medi in lettura dai circa 5 watt del modello Evo. La longevità infine, si attesta sui soliti 1200 TB scritti sull'unità da 2 TB, con garanzia di 5 anni per tutti i tagli.

L'SSD è infatti disponibile in diverse capacità, senza dissipatore integrato, con le classiche opzioni: 1 TB a un prezzo di listino di 159,91€, 2 TB a 269,90€ e 4 TB a 479,90€. Per lo street price al momento della recensione però, considerate cifre del 25-30% più basse.

Scheda tecnica Samsung 990 Evo Plus