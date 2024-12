Attack on Titan VR: Unbreakable si mostra con il trailer della Complete Edition

Come si può vedere nel trailer, il gameplay di Attack on Titan VR: Unbreakable ci vedrà svolazzare fra i palazzi e affrontare i temibili giganti che si sono aperti una breccia fra le mura, arrivando a scontrarci anche con il potentissimo Gigante Corazzato.

Gli autori del gioco avevano scelto la strada di un accesso anticipato organizzato in episodi che gli consentisse di pubblicare singole porzioni dell'esperienza a prezzi molto accessibili, ma la Complete Edition alla fine dei conti è tutt'altro che esosa dall'alto dei suoi 19,99€.

Sviluppato da UNIVRS per i visori Meta Quest 2, Meta Quest 3, Meta Quest 3S e Meta Quest Pro , Attack on Titan VR: Unbreakable ci mette al comando di un soldato dotato di equipaggiamento per la manovra tridimensionale, messo a difesa delle sacre mura durante l'invasione dei Giganti.

Il trailer di lancio della Complete Edition di Attack on Titan VR: Unbreakable conferma che l'action in realtà virtuale basato sull'opera di Hajime Isayama è ora disponibile nella versione completa.

Un'esperienza innovativa

Disponibile in accesso anticipato dallo scorso luglio, Attack on Titan VR: Unbreakable ha visto l'arrivo nel corso dei mesi di nuovi contenuti e miglioramenti che hanno reso ancora più solida l'esperienza, appunto in vista del lancio della Complete Edition.

Resta solo da capire se il titolo realizzato da UNIVRS approderà in futuro anche su altri dispositivi per la realtà virtuale, da SteamVR a PlayStation VR2: le possibilità che accada sono concrete, esaurita l'eventuale esclusiva Meta, dunque staremo a vedere se e quando arriveranno degli annunci in tal senso.