Il trailer di lancio di Attack on Titan VR: Unbreakable, ora disponibile in accesso anticipato

Il trailer di lancio di Attack on Titan VR: Unbreakable in accesso anticipato conferma il debutto dell'action in realtà virtuale sui visori Meta Quest 2 e Meta Quest 3, nell'ambito appunto di una fase early access che gli sviluppatori utilizzeranno per migliorare questo ambizioso tie-in.

Disponibile su Quest Store a soli 4,99€, questa versione preliminare di Attack on Titan VR: Unbreakable include i primi due capitoli della campagna e si parla di una durata dalle due alle tre ore per ognuno: decisamente non poco, dunque bisognerebbe vedere come queste tempistiche siano state gestite.

Il gioco è tratto naturalmente da L'Attacco dei Giganti, la straordinaria opera di Hajime Isayama da cui è stato tratto un anime di grandissimo successo e che racconta di un'umanità decimata, rinchiusa fra le altissime mura di un regno costantemente sotto la minaccia dei giganti: creature enormi che si cibano delle persone.