Le CPU AMD Ryzen 9000 Zen 5 sono state rinviate per non fare la "fine" di Intel

La qualità al primo posto: una scelta responsabile

AMD ha dimostrato un forte impegno verso la qualità, dopo che alcuni campioni non hanno superato i test di controllo qualità. La compagnia ha quindi deciso di richiamare le unità difettose e di rimandare il lancio per assicurarsi che i processori Ryzen 9000 "Zen 5" offrano un'esperienza ottimale agli utenti. Questa decisione, seppur difficile a pochi giorni dal lancio previsto, dimostra una certa dose di senso responsabilità dell'azienda nei confronti dei propri clienti.

"Apprezziamo l'entusiasmo per i processori della serie Ryzen 9000", ha detto un PR di AMD al portale WCCFTech, spiegando poi che "durante i controlli finali, abbiamo riscontrato che le prime unità di produzione spedite ai nostri partner di canale non soddisfacevano pienamente le nostre aspettative di qualità. Per cautela e per garantire la migliore esperienza possibile a ogni utente Ryzen, stiamo collaborando con i nostri partner per sostituire le unità di produzione iniziali con unità nuove".

Il breve rinvio del lancio offre alcuni vantaggi sia per i clienti sia per i partner di AMD. Gli utenti avranno più tempo per preparare i propri PC e assicurarsi che siano compatibili con i nuovi processori, mentre i partner potranno effettuare ulteriori test e risolvere eventuali problemi di compatibilità.

La decisione di AMD di posticipare il lancio e richiamare le unità difettose è un chiaro segnale di apprendimento dagli errori del passato. Intel, ad esempio, ha dovuto affrontare forti critiche per i problemi di instabilità riscontrati nei suoi chip di 13a e 14a generazione. AMD vuole quindi evitare di trovarsi in una situazione simile.

Non resta che attendere l'8 e il 15 agosto per scoprire le prestazioni di questi nuovi processori e il loro impatto sul mercato. Voi che cosa ne pensate? Siete delusi dal ritardo o apprezzate la scelta di AMD? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.