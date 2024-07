Il monitor MiniLED in 4K e 160 Hz TCL da 27 pollici è a un prezzo più basso rispetto al Prime Day su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un monitor da gaming in 4K e 160 Hz MiniLED di TLC da 27 pollici. La promozione è del 27% ovvero propone circa 300€ di sconto rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo consigliato è 1.099€. Il prezzo attuale non è solo il più basso di sempre, ma è migliore anche rispetto a quello proposto durante il Prime Day. La spedizione è gestita da Amazon.