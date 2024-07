PlayStation Portal ha ricevuto un nuovo aggiornamento: scopriamo le novità dell'update 3.0.1

Naturalmente, precisa Sony, per connettersi a una rete pubblica utilizzando PS Portal bisogna prima aver completato la configurazione iniziale del dispositivo , durante cui ci potrebbe venir chiesto di scaricare e installare gli aggiornamenti consecutivamente: è normale che accada.

Innanzitutto sono stati effettuati i tradizionali miglioramenti mirati alle prestazioni e alla stabilità del software di sistema, e in secondo luogo è stata potenziata la compatibilità di PlayStation Portal con le reti Wi-Fi pubbliche , che ora includono alcune di quelle che utilizzano la banda a 5 GHz.

PlayStation Portal ha ricevuto un nuovo aggiornamento , che porta il software di sistema dell'accessorio Sony alla versione 3.0.1, a circa un mese dal precedente update. Ebbene, quali sono le novità introdotte per l'occasione?

Un'integrazione al precedente aggiornamento

L'update 3.0.1 per PlayStation Portal si pone a tutti gli effetti come un'integrazione rispetto al precedente aggiornamento, quello di giugno, che apriva alla possibilità di connettere l'handheld alle reti Wi-Fi pubbliche ma con alcune limitazioni appunto per quelle a 5 GHz.

PlayStation Portal

Si tratta ovviamente di funzionalità molto importanti per un apparecchio di questo tipo, che consente di giocare in streaming la propria collezione di titoli PS5 e di farlo anche da remoto, collegandosi in questo caso a una rete pubblica.

Tutti elementi che hanno contribuito al sorprendente successo di PlayStation Portal, che continua a imporsi come uno degli accessori più venduti dai tempi del lancio, nonostante recensioni piuttosto critiche nei confronti dell'effettiva utilità di un dispositivo simile.

A tal proposito, avete letto la nostra recensione di PlayStation Portal?