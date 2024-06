PlayStation Portal ottiene un nuovo aggiornamento: vediamo le novità dell'update di giugno

Sony ha annunciato oggi un nuovo aggiornamento di sistema dedicato a PlayStation Portal, che verrà messo a disposizione nelle prossime ore e porterà alcune novità importanti al dispositivo dedicato al remote play da PS5.

Il nuovo update di giugno per PlayStation Portal dovrebbe essere disponibile dalla giornata di domani, 19 giugno 2024, ma i dettagli sono stati pubblicati oggi da Sony attraverso il blog ufficiale di PlayStation, che elenca diverse caratteristiche interessanti aggiunte con l'aggiornamento di sistema automatico.

Tra le novità maggiori c'è la possibilità di connettersi a un'ampia gamma di reti Wi-Fi pubbliche che potrebbero richiedere ulteriori fasi di convalida, oltre all'inserimento della password di rete.

In certi casi, le reti Wi-Fi con schermate di accesso presenti in hotel, bar e aeroporti non consentivano prima l'accesso attraverso PlayStation Portal mentre con questo update verrà visualizzato un codice QR da scansionare con il proprio smartphone o tablet, rimandando al browser Web di quest'ultimo per poter completare la convalida della connessione con PS Portal.