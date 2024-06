Metal Slug Attack Reloaded è disponibile da oggi su Nintendo Switch, ma dove l'abbiamo già visto?

Nel gioco potremo scegliere fra oltre trecento personaggi appartenenti a cinque diverse fazioni, quindi schierare le unità in campo e sfruttare le loro abilità per uscire vittoriosi da scontri sempre più conplessi e impegnativi, che richiederanno l'impiego di tutte le nostre risorse.

Un gradito ritorno

Se avete letto la nostra recensione di Metal Slug Defense saprete che ci troviamo di fronte a uno spin-off solido e divertente, che ha riscosso un grande successo su mobile ma qualche tempo fa è stato rimosso dagli store.

Veder tornare il gioco su Nintendo Switch si pone dunque come una bella notizia per chi lo aveva apprezzato e per chi non ne ha avuto l'occasione, ma a partire da oggi potrà immergersi nell'universo della celebre serie SNK approfittando di un impianto strategico inedito per il franchise.

In Metal Slug Attack Reloaded dovremo posizionare le unità con attenzione, sfruttare le loro abilità peculiari, ricorrere agli attacchi speciali e sbaragliare le fila nemiche, anticipando le loro mosse e adattando le tattiche in tempo reale per rispondere colpo su colpo.

La modalità Another Story ci consentirà infine di scoprire i segreti del mondo di Metal Slug attraverso i momenti più iconici della saga.