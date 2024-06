Gli auricolari PlayStation 5 PULSE Explore sono ora in promozione su Amazon a un prezzo interessante

Se siete in cerca di un paio di PlayStation 5 PULSE Explore, tramite Amazon Italia è ora disponibile una interessante offerta. Gli auricolari sono ora in promozione con un 22% di sconto rispetto al prezzo mediano. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 197.11€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma la differenza è di pochi euro. Il prodotto è pronto per la spedizione ed è venduto da Amazon.