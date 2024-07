Il team di sviluppo di World of Warcraft di Blizzard si è sindacalizzato, ecco la risposta di Microsoft

Il team di sviluppo di World of Warcraft di Blizzard si è sindacalizzato . Più di 500 membri del team hanno aderito al Communications Workers of America e Blizzard Entertainment, la società controllata da Microsoft, ha riconosciuto il loro sindacato.

Le dichiarazioni delle compagnie

"Quello che abbiamo ottenuto in World of Warcraft è solo l'inizio", ha dichiarato Eric Lanham, membro della World of Warcraft Gamemakers Guild. "I miei colleghi e io ci stiamo impegnando per garantire salari, benefit e sicurezza del lavoro migliori attraverso validi contratti sindacali".

Una statua di World of Warcraft nel campus di Blizzard

"Sappiamo che quando i lavoratori hanno la possibilità di parlare liberamente, è una vittoria su tutti i fronti per i dipendenti, per lo studio e per i fan di World of Warcraft che cercano la migliore esperienza di gioco possibile".

"Grazie al nostro sindacato, siamo pronti a 'tankare' ogni ostacolo, a curare ogni ferita e a fare da DPS nelle sfide che ci attendono. Insieme, garantiremo l'inclusione di tutti i ruoli lavorativi nello stesso sindacato".

Un portavoce di Microsoft ha dichiarato a Variety: "Continuiamo a sostenere il diritto dei nostri dipendenti di scegliere come essere rappresentati sul posto di lavoro, e ci impegneremo in negoziati in buona fede con il CWA mentre lavoriamo per un accordo di contrattazione collettiva".

Recentemente Bethesda Game Studios è diventato il primo studio di videogiochi Microsoft a sindacalizzarsi completamente sotto la Communication Workers of America.