Xbox Game Pass Ultimate in offerta per i non abbonati su Instant Gaming: provate il servizio a basso prezzo

Xbox Game Pass Ultimate è un servizio in abbonamento molto interessante, ma alcuni potrebbe avere ancora delle riserve, soprattutto se non hanno mai avuto modo di provarlo. Ora, però, c'è una promozione speciale per quei giocatori che non sono abbonati: su Instant Gaming è possibile acquistare a un prezzo speciale un mese di Xbox Game Pass Ultimate non cumulabile a un prezzo più basso di un normale mese di abbonamento cumulabile. La cifra finale è 10.97€ (nella pagina prodotto vedrete 8.99€, ma quella è la cifra pre-IVA). Potete trovare la promozione a questo indirizzo.

Ricordiamo che dopo l'aumento del prezzo, un mese di Xbox Game Pass Ultimate costa 17,99 €.