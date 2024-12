Un trailer di Attack on Titan VR: Unbreakable svela la data di uscita

Gli sviluppatori di UNIVRS hanno annunciato la data di uscita di Attack on Titan VR: Unbreakable . Questo action per visori per la realtà virtuale basato sul celebre manga e anime de L'Attacco dei Giganti uscirà dall'accesso anticipato e sarà disponibile nella sua versione completa il 17 dicembre per Quest 2 e 3 tramite Meta Store.

Le caratteristiche di Attack on Titan VR: Unbreakable

Attack on Titan VR: Unbreakable è un gioco d'azione in prima persona realizzato per dispositivi Meta Quest che offre un'esperienza immersiva in cui i giocatori si uniranno al Corpo di Ricerca per combattere i Giganti sfruttando il dispositivo di manovra tridimensionale, che permette di muoversi con grande agilità e raggiungere i punti deboli di questi colossali nemici situati dietro al loro collo.

Il gioco include anche una modalità cooperativa a due giocatori e sono in programma ulteriori contenuti aggiuntivi dopo il lancio, tra cui la Survival Mode e la Global Challenge, degli eventi limitati dove i giocatori di tutto il mondo devono unire le loro forze per annientare i Giganti e sbloccare la Lancia-Fulmine.