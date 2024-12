Come è facile intuire dal titolo, Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer non è un inedito, ma è il terzo capitolo della serie di giochi fitness sviluppata da Imagineer per Nintendo Switch. Il suo lancio è previsto per il 5 dicembre 2024 e il suo obiettivo è quello di proseguire nel solco dei predecessori per fornire un episodio un po' più completo e moderno, senza per questo stravolgere la formula originale .

In un periodo nel quale un ex youtuber può permettersi di sfidare uno dei combattenti più forti e vincenti della storia nell'evento sportivo più visto di sempre, ci sembra appropriato provare a tornare in forma con un gioco di fitness costruito intorno alla nobile arte .

Per fortuna ognuno potrà regolare la difficoltà e la lunghezza degli esercizi a piacimento , in modo da trovare il giusto equilibrio tra divertimento e fatica. Durante gli allenamenti giornalieri, inoltre, l'allenatore vi proporrà delle varianti o degli esercizi extra in base a come state andando: si tratta di un altro modo per adattare meglio lo sforzo alle vostre prestazioni. In alternativa potrete tuffarvi nell'allenamento libero e fare esattamente quello che avete voglia di fare: dagli esercizi da seduti a quelli liberi "ai guantoni", passando per le sfide per "conoscere" meglio il proprio allenatore e sbloccare qualche elemento aggiuntivo di personalizzazione.

La struttura è quella classica, così come classica è l'interfaccia di gioco: lo schermo presenta al centro un allenatore a scelta tra i 6 a disposizione e due colonne lungo le quali scorrono i colpi da eseguire con tempismo col pugno destro o quello sinistro . C'è poi un piccolo indicatore che suggerisce dove dovrebbe essere il peso sui piedi e il punteggio in alto a destra. E questo è tutto quello che vi serve sapere mentre state giocando. Il colore dell'icona del colpo e la freccia contenuta al suo interno indicano poi il tipo di movimento da eseguire: i diretti sono rossi, i ganci arancione, i montanti gialli e le schivate sono blu. Infine gli esercizi sono solitamente divisi in due parti uguali, tra guardia destra e mancina, in modo da esercitare in maniera equilibrata entrambi i lati del corpo.

Andando avanti con le banalità, in Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer lo scopo è quello di fare un po' di esercizi fisici utilizzando la boxe come mezzo per sentire meno la noia . Quindi quello che ci viene chiesto non è di fare piegamenti, squat o plank, ma di tirare pugni all'aria, schivando saltuariamente immaginari colpi degli avversari. Il tutto a tempo di musica.

Uno strumento approssimativo

Se affrontato in maniera diligente, Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer è un prodotto divertente, che propone esercizi impegnativi e mette a disposizione anche un buon numero di opzioni, tra quelle online e quelle per giocare in locale, anche con un solo Joy-Con. Quando però si provano a fare le cose con serietà, si nota immediatamente come il sistema di rilevamento dei movimenti sia molto approssimativo nella lettura dei colpi.

Agitando i Joy-Con a tempo non sarà difficile ottenere dei "Grande"

Lo fa sia in eccesso, ovvero confondendo diretti, schivate e montanti, per ottenere un "Grande" basta agitare con decisione i controlli col giusto tempismo, sia per difetto, ovvero che talvolta non riconosce le schivate o i colpi eseguiti con poca foga. Questo non solo sfalsa i punteggi - a vedere i nostri risultati sembriamo gli eredi di Muhammad Alì, nonostante talvolta, in preda alla confusione, abbiamo solo agitato i controller a caso - ma rende impossibile la corretta lettura del movimento dei piedi, della posizione di guardia, della torsione del busto. Se si segue in maniera pedissequa le indicazioni dei verbosissimi allenatori l'esercizio sembra efficace, o perlomeno, stancante, ma è possibile ottenere gli stessi risultati anche barando clamorosamente.

E senza arrivare al punto di voler ingannare il software (a questo punto basta non farlo), questo vuol dire che nessuno sarà in grado semplicemente di correggere gli errori di forma commessi, col rischio di farsi male o di eseguire in maniera poco efficace l'esercizio. Anche perché colpire il vuoto, nonostante le buone routine di stretching all'inizio e alla fine di ogni sessione, qualche dolorino alle spalle lo lasceranno.

L'allenamento coi guantoni consente di andare al proprio ritmo

Il vecchio EA Sports Active o Ring Fit Adventure hanno provato a introdurre un sensore per le gambe, in modo da essere più accurati, o si poteva pensare a una qualche connessione con il telefono, ai dispositivi indossabili o alle app di fitness per monitorare meglio i progressi registrati, ma Nintendo ha deciso di tenere chiuso il suo ecosistema, andando solo a recuperare i risultati registrati con Fitness Boxing e Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise.