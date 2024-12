Lost Records: Bloom & Rage mostra qualcosa dell'oscuro segreto alla base della storia nel nuovo trailer

"Siamo entusiasti di poter annunciare la nostra collaborazione con DON'T NOD per la colonna sonora originale di Lost Records", ha dichiarato il duo in un comunicato stampa. "Fare la colonna sonora di un videogioco narrativo come questo è sempre stato un nostro sogno, e non avremmo mai potuto sperare in una collaborazione migliore".

Il trailer getta nuova luce sugli eventi alla base della storia e sui personaggi del gioco, oltre a introdurre alcuni dei temi più drammatici come le avversità e i conflitti che coinvolgono le protagoniste. Il trailer contiene anche un nuovo brano composto dal duo di Montreal Milk & Bone, che svolge un ruolo importante nella colonna sonora.

Don't Nod ha pubblicato un nuovo trailer di Lost Records: Bloom & Rage , la nuova avventura narrativa la cui storia sembra incentrarsi su un oscuro segreto, la cui presenza aleggia in questo nuovo trailer chiamato "Abyss", dal tono piuttosto inquietante .

La magica estate del 1995

Lost Records: Bloom & Rage è la nuova avventura degli autori di Life is Strange, e prosegue nella filosofia di gioco di tale serie in termini di struttura e anche per alcune tematiche.

Nora, Autumn, Kat e Swann sono quattro amiche che non si parlano da 27 anni, ma si ritrovano insieme nella loro cittadina natale di Velvet Cove per infrangere la promessa fatta di non parlare più di ciò che è accaduto là nell'estate del 1995.

Cosa c'è alla base di questo loro silenzio e del loro allontanamento? L'avventura ci porta a ripercorrere gli eventi e svelare l'oscuro segreto che si cela nel rapporto tra le protagoniste, vivendo la storia nei panni di Swann, una ragazza eccentrica ed introversa che ama catturare la realtà attraverso l'obiettivo della sua fidata videocamera.

Insieme alla ribelle Nora, alla riflessiva Autumn e all'enigmatica e volitiva Kat, le quattro ragazze si ritrovano a vivere delle esperienze straordinarie nell'estate del 1995 ma, alla conclusione di questa, finisce misteriosamente anche la loro amicizia.

"Una spirale negativa culmina in un evento inspiegabile che fa promettere loro di non vedersi mai più. Ora, ventisette anni dopo, il destino le riunisce per affrontare il segreto a lungo sepolto che si sono lasciate alle spalle nel 1995".

Potete conoscere meglio il gioco nel nostro provato di Lost Records: Bloom & Rage, oltre che nell'intervista agli sviluppatori su nostalgia degli anni '90 e il dopo Life is Strange. La data di uscita è fissata per il 18 febbraio 2025, seguita da quella della parte 2 il 18 marzo 2025.