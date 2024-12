Addio a Samsung DeX con One UI 7: ecco come gli smartphone si collegheranno ai PC Windows dopo l'update

L' app DeX di Samsung, che consente di eseguire il mirroring dello schermo del telefono su un PC Windows e di trasferire file tra i dispositivi, sta per essere abbandonata. La notizia arriva da una nota sul sito web britannico di Samsung, che annuncia la fine del supporto all'app con l'arrivo di One UI 7.

Come collegare lo smartphone dopo l'addio a Samung DeX

DeX, acronimo di Desktop Experience, permette oggi di utilizzare lo smartphone come un vero e proprio computer, collegandolo a un monitor esterno e utilizzando tastiera e mouse. L'app DeX per Windows offre però funzionalità simili, consentendo di gestire file e notifiche del telefono direttamente dal PC.

L'interfaccia di Samsung DeX

Anche per questo con l'avvento di One UI 7 sarà necessario utilizzare la funzione Link to Windows e l'app Phone Link di Microsoft per ottenere lo stesso risultato.

Una scelta che non sorprende, considerando la crescente sinergia tra Samsung e Microsoft negli ultimi anni. Le due aziende hanno collaborato per migliorare l'integrazione tra i dispositivi Android e Windows, e l'app Phone Link rappresenta il frutto di questo lavoro congiunto. Phone Link offre funzionalità simili a DeX, come il mirroring dello schermo, il trasferimento di file e la gestione delle notifiche, ma con un'interfaccia più integrata con l'ecosistema Windows.

Per quanto riguarda l'aggiornamento One UI 7, questo sarà basato su Android 14 ed è atteso in versione beta entro la fine dell'anno. Durante la conferenza degli sviluppatori Samsung, tenutasi il mese scorso, l'azienda ha anticipato alcune novità dell'interfaccia, tra cui animazioni più fluide, un pannello rapido rinnovato e una funzione di attività dal vivo simile alla Dynamic Island di Apple. Inoltre, One UI 7 dovrebbe includere diverse funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, che promettono di migliorare ulteriormente l'esperienza utente.

Voi che cosa ne pensate? Siete delusi dall'abbandono di Samsung DeX? Diteci le vostra nei commenti qua sotto.