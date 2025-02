Control 2 è ora in piena produzione, Remedy ha riacquisito i diritti completi sulla serie da 505 Games

Dal rapporto finanziario di Remedy emergono notizie anche riguardanti Control 2, con il gioco che è ora entrato nella fase di produzione piena e il fatto che il team ha riacquisito i diritti completi sulla serie da 505 Games, tornati dunque totalmente nelle mani degli autori.

Entrambe le informazioni arrivano dal documento pubblicato nelle ore scorse da Remedy, dal quale sono emerse anche le vendite di Alan Wake 2 aggiornate all'ultimo trimestre e che fa anche una panoramica sui lavori in corso sui diversi progetti della compagnia, nonché sulla gestione finanziaria e strategica dei suoi franchise.

In generale, lo studio finlandese sembra essere in una fase di grande produttività e pare intenzionato anche ad espandere i propri franchise in diverse direzioni, come dimostra anche l'accordo stretto con Annapurna per lo sviluppo di Control 2 e per la trasposizione di Alan Wake in film o serie TV.