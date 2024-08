PS5 Pro sta per arrivare: quali sono i motivi per cui dovreste volerla acquistare?

Stando alle parole di uno dei leaker più affidabili in circolazione, PS5 Pro è ormai in arrivo: Sony la presenterà a settembre per farla arrivare nei negozi entro la fine dell'anno, ed ecco perché dovreste volerla acquistare.

Finalmente ci siamo, PS5 Pro sta per arrivare: il tanto chiacchierato aggiornamento di metà generazione della console Sony verrà presentato ufficialmente nella prima metà di settembre per un debutto nei negozi entro la fine dell'anno, stando alle parole del noto leaker billbil-kun. Non conosciamo ancora il prezzo del nuovo modello e le specifiche tecniche circolate finora non sono ovviamente state confermate, ma anche alla luce degli ultimi sviluppi immaginiamo quali possano essere i motivi per cui dovreste voler acquistare una PlayStation 5 Pro.

Nessun gioco dedicato, l'inizio sarà lento Partiamo da un presupposto: tutto fa pensare che Sony non abbia intenzione di spingere in maniera convinta le vendite di PS5 Pro, ad esempio pubblicando contestualmente un'esclusiva che ne sfrutti a fondo le capacità e che possa dunque fungere da killer application per la nuova console. No, la sensazione è che inizialmente la casa giapponese farà leva sulla possibilità di godere di un'esperienza visivamente migliore con i giochi già disponibili e con quelli che arriveranno da qui alla fine dell'anno, dunque da un lato i vari titoli first party e dall'altro third party come Black Myth: Wukong e l'imminente Assassin's Creed Shadows. La killer application, come sappiamo, arriverà infatti a 2025 inoltrato, quando gli utenti avranno ormai preso familiarità con PlayStation 5 Pro, ne avranno soppesato pregi e difetti e magari l'avranno già acquistata per far girare nella maniera migliore possibile Grand Theft Auto VI.

Un upgrade necessario per le nuove tecnologie Sia l'atteso nuovo capitolo della serie targata Rockstar Games sia tutte le nuove produzioni mosse dal potente Unreal Engine 5 hanno posto una questione che non è più possibile trascurare e che riguarda la componentistica delle piattaforme di attuale generazione. Star Wars Outlaws potrebbe girare su PS5 in maniera molto simile alla versione PC Per quanto infatti l'hardware di PS5 (e Xbox Series X, chiaramente) sia ottimo in relazione al prezzo di vendita, non è abbastanza potente da supportare al meglio le ultime tecnologie e lo dimostra appunto la fatica che fanno su console i giochi in UE5. Se PS5 Pro sarà potente come si vocifera, potendo peraltro contare sulle migliori tecniche di upscaling disponibili e su nuovi chip dedicati al ray tracing, tutti i titoli compatibili offrirano su tale sistema una resa visiva sostanzialmente migliore. In tal senso, l'esempio di Black Myth: Wukong è probabilmente il migliore che si possa fare: l'action RPG di Game Science utilizza un'effettistica avanzata che su PC riesce a esprimere tutto il proprio potenziale, mentre sull'attuale PlayStation 5 risulta limitata. Tuttavia, con PS5 Pro le cose dovrebbero cambiare. Quella che Sony si appresta a presentare promette dunque di porsi come la piattaforma ideale per i cosiddetti enthusiast, che ambiscono a fruire di un'esperienza high end senza però essere costretti ad abbandonare la praticità del mondo console in favore di un PC da gaming di fascia alta. Vi ritrovate in questa descrizione? Pensate di acquistare una PS5 Pro? Se sì, per quale motivo? Diversamente, cosa vi frena? Parliamone.

