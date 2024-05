GTA 6: periodo di uscita ufficiale annunciato da Take-Two

"Entrando nell'anno fiscale 2025 con uno slancio positivo, ci aspettiamo di ottenere un fatturato netto compreso tra 5,55 e 5,65 miliardi di dollari. Le nostre previsioni riflettono un restringimento della finestra di pubblicazione precedentemente stabilita da Rockstar Games per un generico 2025 all'autunno del 2025 per Grand Theft Auto VI", recita il comunicato di Take-Two.

La conferma è arrivata tramite il report finanziario dell'ultimo anno fiscale della compagnia, dove svela che l'uscita del prossimo Grand Theft Auto, in precedenza previsto per un generico 2025, ora è stata meglio inquadrata e fissata all'autunno del prossimo anno.

Take-Two Interactive, la compagnia madre di Rockstar Games, ha svelato il periodo di uscita ufficiale di GTA 6 , fissato all' autunno del 2025 su PS5 e Xbox Series X|S.

I due protagonisti di GTA 6

Insomma, almeno per il momento sono state scongiurate le nefaste previsioni degli analisti di Wedbush Security e le indiscrezioni lanciate da Kotaku che parlavano di un possibile rinvio di GTA 6 al 2026.

A tal proposito è intervenuto anche il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, che intervistato da IGN ha dichiarato che la compagnia è molto fiduciosa di poter completare i lavori e far arrivare GTA 6 nei negozi nei tempi prestabili.

"Siamo molto fiduciosi del fatto che pubblicheremo Grand Theft Auto VI nell'autunno del 2025.", ha detto Zelnick a IGN.

Va detto che gli imprevisti e i ritardi sono all'ordine del giorno all'interno del mercato videoludico e da qui un anno e mezzo le cose potrebbero cambiare, come dimostrano i rinvii di altri giochi Rockstar Games in passato, ma quantomeno le parole del boss di Take-Two sono molto rassicuranti in tal senso.

Rimanendo in casa Take-Two, 2K Games ha svelato che annuncerà un nuovo gioco di una delle sue serie più grandi e amate durante il Summer Game Fest di giugno.