GTA 6 sarebbe stato rinviato al 2026, secondo gli analisti di Wedbush Security

Webush afferma che si aspetta delle "prospettive deludenti" dal report per gli azionisti che verrà pubblicato da Take-Two il 16 maggio , per la chiusura del trimestre e dell'anno fiscale 2024. Se così fosse, ciò sarebbe un potenziale indizio del possibile rinvio o meno di GTA 6.

La compagnia ha comunicato di aver rivisto al ribasso le previsioni finanziarie per l'anno fiscale 2025 di Take-Two, attribuendo questa revisione proprio al rinvio di GTA 6. A ciò si aggiunge, sempre secondo Webush, una riduzione dei numeri in arrivo sul mercato da parte del publisher e un'enfasi maggiore sui titoli mobile, il cui successo è "più difficile da prevedere".

GTA 6 nel 2025, si o no?

I due protagonisti di GTA 6

Come sicuramente saprete, al momento il lancio di GTA 6 su PS5 e Xbox Series X|S è confermato per il 2025.

Già nelle scorse settimane questo periodo di uscita è stato messo in dubbio dalle fonti di Kotaku, mentre per Bloomberg e Insider Gaming, per quanto non sia un'eventualità da escludere, al momento si tratta di una congettura prematura, considerando che manca più di un anno e mezzo alla fine del 2025.

Insomma, il consiglio è sempre lo stesso: per il momento prendete con guanti e pinze chirurgiche tutte queste indiscrezioni, in attesa di novità ufficiali da parte di Rockstar Games.