Starfield a 60 fps, la 'scelta creativa' era quella di non svantaggiare Series S?

Premessa: siamo grandi fan di Xbox Series S e la riteniamo una macchina perfetta nel suo essere un'opzione così accessibile per entrare nell'ecosistema Xbox: un vantaggio non da poco, che giustifica senz'altro le inevitabili prestazioni ridotte nei giochi più esigenti dal punto di vista tecnico.

Un approccio ancora attuale e ancora sbagliato

I panorami di Starfield

A quasi un anno dall'uscita di Starfield, l'aggiornamento che introduce la modalità a 60 fps su Xbox Series X appare a dir poco tardivo e si rifà alla peggiore tradizione del gaming su PC, quando i giochi arrivano all'appuntamento col lancio privi di importanti funzionalità.

L'esempio del mancato supporto al ray tracing o alle tecnologie di upscaling, che vengono recuperate mesi dopo, rappresenta alla fine dei conti un insulto nei confronti degli appassionati più entusiasti, quelli che acquistano un gioco al day one e ovviamente lo completano nel giro di qualche giorno o di qualche settimana, quali che siano le sue mancanze.

E per quanto sia attraente l'idea di rigiocare da capo un titolo che ci è piaciuto, magari alla luce di prestazioni ottimizzate e funzionalità aggiunte, non sempre è possibile per ragioni di tempo; e in ogni caso non è la stessa cosa rispetto a cimentarsi con quella esperienza per la prima volta, trovandola fin da subito nelle condizioni ideali.