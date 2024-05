Apex Legends Stagione 21 Disordine: arriva Alter e torna il Solo

Parte della narrazione di Apex Legends è affidata al design dei personaggi , dove l'aspetto degli stessi parla al giocatore prima ancora di aprire la scheda informativa. Alter è una combattente sprezzante, non ha una morale ed è pronta prima ad approfittarsi e poi tradire chiunque. A noi non sembra un caso che la sua tecnologia "spara-portali" assomigli alla coda dello scorpione, animale pericoloso e imprevedibile. Le uniche altre poche informazioni che si possono carpire dalla caratterizzazione del personaggio è che parla il cantonese." Ho potuto infondere in Alter parte della mia cultura " commenta Seto a tal proposito, "ovviamente lei non è disposta a fornire volontariamente nessuna informazione sul suo passato ma inevitabilmente qualcosa della sua infanzia e della tradizione culturale in cui è cresciuta emergerà".

L'aggettivo che meglio descrive Alter è "manipolatrice". La nuova Leggenda di Apex Legends infatti è capace di plasmare la realtà a suo piacimento, in tutti i sensi. Nel trailer cinematico a lei dedicato la vediamo raccontare le mille avventure che sostiene di aver vissuto, alcune realistiche, altre davvero fantasiose. Alter è caotica, sfuggente, distorce la realtà con le parole e con il suo dispositivo fasico. Questa misteriosa figura infatti è una viaggiatrice interdimensionale che si muove all'interno del multiverso a suo piacimento . "Alter ha perso il senso della misura e non si prende più le responsabilità delle sue azioni... e perché dovrebbe se può fuggire in un'altra dimensione?" racconta Jaclyn Seto, scrittrice di Respawn che ha lavorato al personaggio. Nel corso dei suoi viaggi però, Alter ha notato uno schema: molti universi sono collassati per la stessa causa , ovviamente ignota ai giocatori. Una volta compreso che non si trattava più di casualità, la viaggiatrice si è messa alla ricerca di risposte, che sembrano portare verso Horizon.

Kit Abilità

Il kit abilità di Alter è tutto basato sui portali dimensionali

Come anticipato, Alter manipola la realtà grazie alla tuta che indossa, con quella coda rosa, un po' da scorpione un po' da diavoletto, capace di proiettare istantaneamente un varco dimensionale. Inutile dire che il suo kit abilità ruota proprio attorno a questo principio, in un modo che scuoterà pesantemente il ritmo delle partite.

Passiva - Gift from the Rift : lo scanner di Alter le permette di individuare casse della morte a diversi metri di distanza e anche attraverso i muri e prelevare un singolo oggetto.

: lo scanner di Alter le permette di individuare casse della morte a diversi metri di distanza e anche attraverso i muri e prelevare un singolo oggetto. Tattica - Void Passage : Alter proietta su una superficie, che sia un muro, un pavimento o il soffitto, un varco dimensionale che le permette di attraversare l'ostacolo.

: Alter proietta su una superficie, che sia un muro, un pavimento o il soffitto, un varco dimensionale che le permette di attraversare l'ostacolo. Ultimate - Void Nexus: la squadra viene chiamata a raccolta in una zona del Vuoto interdimensionale, dalla quale può uscire attraverso un portale che si attiva nelle vicinanze.

L'abilità tattica è perfetta per penetrare oltre le difese nemiche

Un kit abilità decisamente aggressivo, che però colloca la viaggiatrice dimensionale nella classe dei Combattenti, e non nell'Assalto come si potrebbe pensare. Questo perché tutte le sue abilità hanno utilità sia offensive che difensive e di supporto. Analizzando più nel dettaglio i tre poteri di Alter si scorgono i punti di forza e le debolezze del personaggio. L'abilità passiva è forse quella con meno controindicazioni, quasi vitale in tutti quegli scontri serratissimi sul finire del match, quando prendere anche solo un po' di scudi e saluti è essenziale. Non abbiamo compreso se l'abilità funzioni anche attraverso l'anello, e quindi Alter possa rubare dalle casse rimaste fuori dal perimetro vivibile del ring; ci verrebbe da supporre di sì.

La squadra avversaria può usare alcuni varchi di Alter

La tattica è perfetta sia per azioni fortemente aggressive che per fughe rocambolesche: per funzionare in qualsiasi modo ci vuole un tempismo perfetto, perché un push in anticipo o una ritirata in ritardo possono essere fatali. Siamo genuinamente curiosi di vedere come i giocatori più esperti domeranno questa abilità. Interessante notare che durante il passaggio dimensionale, Alter entra in una dimensione fasica, come Wraith, che le fornisce qualche secondo per orientarsi dopo il salto.

La utimate infine è quella con il potenziale più difensivo, visto che Alter può teletrasportare il suo team anche se i membri sono stati abbattuti. Di contro però, per non essere troppo sbilanciata, il punto di ritrovo in cui viene chiamata a raccolta la squadra può essere raggiunto anche dagli avversari, un po' come accade per i portali di Wraith o le fenditure di Ash. Anche in questo caso tempismo e posizione sono essenziali al fine di sfruttare correttamente questo enorme vantaggio senza trasformarlo in una trappola mortale per l'intero trio.