EA Sports FC 24 TOTS: ecco le Squadre della Stagione di Bundesliga e Frauen-Bundesliga

Continua la campagna TOTS di EA Sports FC 24 , conosciuta in Italia come Squadra della Stagione , con EA che ha svelato i migliori calciatori e calciatrici dell'ultima stagione che militano nella Bundesliga e nella Google Pixel Frauen-Bundesliga .

Frauen-Bundesliga

Proseguiamo con le calciatrici della Frauen-Bundesliga che si sono distinte maggiormente durante la stagione:

Lea Schüller - Bayern München - Germania

Katharina Naschenweng - Bayern München - Austria

Georgia Stanway - Bayern München - Inghilterra

Glódís Perla Viggósdóttir - Bayern München - Islanda

Natasha Kowalski - SGS Essen - Germania

Alexandra Popp - VfL Wolfsburg - Germania

Ewa Pajor - VfL Wolfsburg - Polonia

Merle Frohms - VfL Wolfsburg - Germania

Barbara Dunst - Eintracht Frankfurt - Austria

Lena Oberdorf - VfL Wolfsburg - Germania

Nicole Anyomi - Eintracht Frankfurt - Germania

Paulina Krumbiegel - TSG 1899 Hoffenheim - Germania

Per chi non lo sapesse, i TOTS di EA Sports FC 24 sono selezioni speciali di calciatori che si sono distinti per le loro prestazioni eccezionali nei vari campionati durante la stagione. Questi giocatori vengono pubblicati nel gioco sotto forma di carte speciali con statistiche migliorate nella modalità Ultimate Team di EA Sports FC 24, ottenibili per un periodo limitato di tempo.