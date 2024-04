EA Sports FC 24 TOTS: annunciata la prima campagna Squadra della Stagione

L'iniziativa comprende anche le squadre per la WSL, la Frauen-Bundesliga, la D1 Arkema, la Liga F e la NWSL come coronamento di una prima stagione che ha visto protagoniste le calciatrici anche all'interno di Ultimate Team, nella nuova versione proposta da EA Sports FC 24.

Mentre i campionati più importanti volgono al termine, i fan potranno dunque continuare a giocare con i migliori calciatori del mondo in EA Sports FC 24 Ultimate Team, e, per la prima volta in assoluto, in EA Sports FC 24 TOTS verranno riconosciute anche le giocatrici più meritevoli del calcio femminile .

Electronic Arts dà l'avvio della nuova stagione di calcio globale in EA Sports FC Ultimate Team , annunciando l'avvio della campagna inaugurale della Squadra della stagione (TOTS) nel gioco, una tradizione che prosegue dunque anche in questo nuovo formato della simulazione calcistica EA, tra EA Sports FC 24 e Mobile .

Un nuovo sistema di valutazione

EA Sports FC 24 TOTS

EA annuncia dunque che gli utenti potranno sperimentare la prima squadra Live TOTS a partire da oggi, 19 aprile, fino al 26 aprile all'interno di EA Sports FC 24. La squadra Live TOTS include degli oggetti dinamici che si potenziano in base alle prestazioni della squadra durante la fase finale della stagione.

Sia in EA Sports FC 24 che in EA Sports FC Mobile, la Squadra della Stagione rivoluziona anche il suo formato, effettuando un nuovo tipo di selezione più vicina alle prestazioni effettive dei giocatori in campo e in maniera più aggiornata rispetto alle performance.

In questo modo, EA sostiene che la campagna TOTS di quest'anno sarà più "autentica", comprensiva di tutte le squadre scelte in collaborazione con i singoli campionati nazionali e utilizzando pienamente le metriche dettagliate di Opta, di Stats Perform, e le prestazioni di ciascun giocatore TOTS in questa stagione calcistica a livello mondiale.

Per quanto riguarda i giocatori di EA Sports FC Mobile, invece, la Squadra della Stagione sarà rilasciata come evento in-game il 29 aprile, iniziando con il meglio del calcio della Premier League, seguito da capitoli dedicati ai giocatori di LALIGA EA SPORTS, Bundesliga, Serie A e Ligue 1 Uber Eats.