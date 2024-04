Thick as Thieves è il nuovo immersive sim multiplayer di Warren Spector, autore di Deus Ex

Eppure, in un'intervista pubblicata da Game Developer, Spector ha riferito di vedere nell'azione multiplayer il futuro di questa particolare tipologia di giochi. Ovviamente, questo deriva in gran parte dal fatto che il suo nuovo progetto ha proprio a che fare con questa modalità di gioco.

Si tratta di un'idea di un certo impatto, perché gli immersive sim, che sono a tutti gli effetti un genere ibrido e difficilmente inquadrabile in maniera univoca, hanno comunque come elemento distintivo il fatto di essere quasi sempre delle esperienze single player.

Ladro contro ladro

Deus Ex è considerato un caposaldo di quelli che sarebbero stati definiti immersive sim

Thick as Thieves è infatti il nuovo titolo in lavorazione presso il team di Warren Spector, e si presenta come un particolare multiplayer con elementi stealth che propone una meccanica tipo "ladro contro ladro", ponendo i due personaggi uno contro l'altro all'interno di varie situazioni.

Non ci sono ancora molti dettagli al riguardo, ma sembra che questo Thick as Thieves, in sviluppo presso OtherSide Entertainment, sia in qualche modo simile a Thief come ambientazione e atmosfera, ma si basi su una meccanica che prevede l'interazione tra giocatori, che possono scontrarsi tra loro o interagire.

Si tratta a tutti gli effetti di un live service, che offrirà sia contenuti che possono essere considerati PvE che PvP, con interazione con un mondo dinamico e anche tra giocatori all'interno di tale mondo. In un certo senso, qualcosa del genere forse l'abbiamo vista con le interazioni multiplayer di Deathloop, ma in questo caso il gioco dovrebbe essere molto più improntato su queste.