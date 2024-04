Frostpunk 2: un trailer con le ottime impressioni dalla beta, tutt'ora in corso

Nello specifico la beta è iniziata il 15 aprile e si concluderà 22 aprile , con l'accesso garantito a chi ha preordinato la Deluxe Edition su PC. Insomma, volendo siete ancora in tempo per partecipare.

Che cos'è Frostpunk 2?

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Frostpunk 2 sarà disponibile a partire dal 25 luglio 2024 su PC e nel catalogo di PC Game Pass. Nei mesi successivi seguiranno le versioni PS5, Xbox Series X|S e Xbox Game Pass.

Come nel predecessore, anche in Frostpunk 2 i giocatori avranno il compito di gestire una metropoli e garantirne la soprivvenza in uno scenario post-apocalittico, dopo che una tempesta di ghiaccio ha decimato la popolazione mondiale e trasformato la Terra in un gelida landa desolata.