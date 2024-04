Kingdom Come: Deliverance 2 includerà diverse etnie, per rispondere alle controversie dell'originale

Kingdom Come: Deliverance 2 tenterà di rispondere anche alle critiche ricevute dall'originale per la mancanza di diversità nel mondo di gioco, includendo più etnie. Quindi perderà la coerenza storica ricercata e vantata dal team di sviluppo? Non precisamente.

La serie Kingdom Come: Deliverance è ambientata nella Bohemia del 15° secolo. Alcuni si scagliarano contro la scelta di Warhorse di non includere persone nere all'interno del primo capitolo. Il team provò a spiegare che erano una rarità, soprattutto nelle aree rurali, e che quindi non avrebbe avuto senso inserirle, ma non ci fu niente da fare.

Ora con Kingdom Come: Deliverance 2 pare essere stata trovata una scappatoia, come spiegato da Tobias Stolz-Zwilling, portavoce dello studio, in un'intervista con IGN.com.