No Rest for the Wicked: il team promette prestazioni migliori e più opzioni con i prossimi update

Il team di No Rest for the Wicked ha pubblicato un post su Steam, in cui ha promesso che lavorerà costantemente per migliorare l'ottimizzazione e risolvere i problemi di performance e non solo.

Da ieri No Rest for the Wicked è disponibile in acceso anticipato su Steam e nonostante un ottimo responso da parte dei giocatori in termini di gameplay, ci sono state numerose critiche per quanto riguarda le performance e problemi vari, come input lag, stuttering e così via, uniti a dei requisiti di sistema molto elevati rispetto al comparto grafico offerto dal gioco. Chiaramente parliamo di problematiche del tutto plausibili in un titolo in accesso anticipato e dunque ancora acerbo dal punto di vista dell'ottimizzazione.

In ogni caso, la risposta da parte di Moon Studios non si è fatta attendere e in un lungo post su Steam (che potrete leggere in lingua italiana a questo indirizzo), ha promesso che con i prossimi aggiornamenti gli sviluppatori continueranno a lavorare per migliorare le performance.