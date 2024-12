Thick as Thieves si mostra con un trailer ai TGA 2024, è il nuovo immersive sim dall'autore di Deus Ex

Durante il pre-show dei The Game Awards 2024 abbiamo avuto modo di rivedere in azione Thick as Thieves, un immersive sim per PS5, Xbox Series X|S e PC realizzato da Warren Spector, l'autore di Deus Ex e Thief 3, e lo studio OtherSide Entertainment.

Presentato formalmente lo scorso aprile, solo ora possiamo finalmente vedere un primo trailer del gioco, dove vestiremo i panni di ladri esperti in una scintillante e cupa metropoli di un 1910 alternativo, dove la tecnologia si mescola a magia.