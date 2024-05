Senua's Saga: Hellblade 2, Microsoft ha grandi piani per il marketing, svela Aaron Greenberg

A quanto pare Senua's Saga: Hellblade 2 è un progetto che sta molto a cuore a Microsoft e su cui vuole puntare forte, tanto che, stando alle parole di Aaron Greenberg su X, la compagnia di Redmond darà inizio a dei grandi piani di marketing la prossima settimana, con iniziative sia a livello globale che regionale.

In particolare, il responsabile del marketing di Xbox ha menzionato una campagna pubblicitaria a pagamento sui media a livello globale, pubblicità nei cinema e in città, partership con vari marchi (ad esempio, supponiamo per abbigliamento, accessori e gadget di vario tipo) e una non meglio precisata attività specifica per l'Islanda, il paese da cui Ninja Theory ha preso ispirazione per creare le ambientazioni di Hellblade 2.

L'anno scorso avevamo discusso di come Microsoft dovrebbe spingere maggiormente l'acceleratore sulla macchina del marketing per promuovere i prodotti legati all'ecosistema Xbox, dunque vedere un impegno maggiore per uno dei titoli più importanti degli Xbox Studios di quest'anno fa senz'altro piacere.