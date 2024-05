INDIKA, un video di gameplay da oltre venti minuti per l'interessante avventura

Disponibile su PC e in arrivo a breve su PS5 e Xbox Series X|S, INDIKA racconta la storia di una giovane suora che scopre di poter parlare con il diavolo e decide di partire per un viaggio al di fuori delle mura del suo convento, alla scoperta del mondo e delle sue contraddizioni.

INDIKA si mostra in azione nel video di gameplay pubblicato da Game Informer, che include oltre venti minuti di sequenze in-game tratte dall'interessante avventura ambientata nella Russia del XX secolo.

Un'esperienza decisamente diversa dal solito

Come si può vedere nel filmato, la protagonista di INDIKA si trova a esplorare ampi scenari durante la sua "missione" e a risolvere una serie di enigmi per poter proseguire il viaggio, durante cui entra in contatto con alcuni personaggi e situazioni un po'... particolari.

Ci sono effettivamente momenti in cui sembra di trovarsi di fronte a un prodotto sulla falsariga di Deadly Premonition, per quanto concerne l'assurdità di determinate scene, ma per il momento gli utenti sembra stiano apprezzando l'esperienza e le recensioni sono positive.