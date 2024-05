Helldivers 2: Arrowhead lavora a una soluzione per gli utenti che non possono creare un account PSN

Il CEO di Arrowhead Game Studios, John Pilestedt, con un messaggio su X ha dichiarato che lo studio sta cercando delle soluzioni per tutti quei giocatori di Helldivers 2 che vivono in paesi in cui non è possibile creare un account PlayStation, che presto sarà obbligatorio per giocare anche su PC via Steam.

Per chi non lo sapesse, lo studio poche ore fa ha comunicato che a partire dal 4 giugno tutti i giocatori di Helldivers 2 dovranno obbligatoriamente collegare un account PlayStation per giocare, una decisione presa in quanto "fondamentale nel proteggere i nostri giocatori e nel mantenere i valori di sicurezza mantenuti da PlayStation e dai giochi PlayStation Studios".

La notizia non è stata recepita in maniera positiva da una parte della community. C'è chi ha criticato la scelta per una semplice questione di praticità o perché contrario al voler fornire dati a Sony pur giocando su Steam.

Tuttavia parte dei giocatori hanno fatto notare anche che esistono moltissimi paesi dove non è possibile creare un account PSN (il servizio è fruibile solo in 69 paesi sui 190 stati indipendenti a livello mondiale) e che di conseguenza a partire dal 4 giugno non potranno più giocare al titolo che avevano regolarmente acquistato, se non usando servizi VPN (che hanno un costo) o fornendo false credenziali nel momento della registrazione dell'account, il che tuttavia può comportare a un ban dello stesso da parte di Sony.