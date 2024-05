Senua's Saga Hellblade 2: svelati i requisiti di sistema PC, dai minimi a quelli per giocare in 4K

Tramite un post su X, gli sviluppatori di Ninja Theory hanno svelato i requisiti di sistema della versione PC di Senua's Saga: Hellblade 2 , dai minimi per giocare a 1080p con settaggi grafici bassi, a quelli per il 4K e impostazioni al massimo. Vediamole di seguito:

Hellblade 2 arriva su Xbox e PC a maggio.

Senua, la protagonista della serie Hellblade

Chiaramente per tirare le somme sarà necessario attendere l'uscita di Senua's Saga: Hellblade 2 fissata al 21 maggio, ma in linea di massima, pur non conoscendo il target di framerate, sembrano requisiti nella norma e tutto sommato accessibili considerando il comparto grafico di altissimo livello sfoggiato dal titolo di Ninja Theory nei trailer e i filmati dei mesi passati.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile sia su PC che su Xbox Series X|S, nonché all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass. Da qui all'uscita, gli sviluppatori sveleranno qualche nuova informazione o dettaglio ogni giorno. Oggi è stato il turno dei requisiti di sistema, mentre ieri è stato confermato il supporto ai monitor Ultrawide.