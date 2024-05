Serum: il gioco di sopravvivenza ha una data di uscita dell'Accesso Anticipato su Steam

Il periodo di Accesso Anticipato durerà "circa 12 mesi" prima della pubblicazione completa e offrirà "ore di esplorazione, crafting e raccolta di risorse", tra cui la possibilità di forgiare armi, costruire elementi per la propria base e cacciare, tutte caratteristiche fondamentali nelle modalità di gioco in solitaria e in cooperativa.

L'editore TopLitz Productions e lo sviluppatore Game Island hanno annunciato che Serum , il loro gioco d'avventura e sopravvivenza in prima persona, sarà pubblicato in Accesso Anticipato su PC tramite Steam il 23 maggio .

Cos'è Serum

Serum ci porta in un mondo nel quale una sostanza tossica - il Serum - ha invaso il mondo. Il protagonista si risveglia con uno strano dispositivo attaccato al braccio e deve capire come sopravvivere. Il Serum stesso è fondamentale per rimanere in vita e quindi dovremo trovare un rifugio, scoprire nuove tecnologie, creare equipaggiamenti, modificare armi e raccogliere Serum, che però può modificare il corpo del personaggio in modi inaspettati.

Serum è un mix di azione, puzzle e sopravvivenza e può essere giocato da solo oppure in modalità cooperativa con altri tre giocatori. È stato sviluppato in Unreal Engine 5.

Vi ricordiamo poi che abbiamo già provato Serum e vi abbiamo detto cosa ne pensiamo.