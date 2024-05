2K presto annuncerà un gioco di una delle sue “serie più amate”, Borderlands 4 o Mafia 4?

La notizia è arrivata pochi minuti fa tramite un post su X pubblicato dall'account ufficiale della manifestazione organizzata da Geoff Keighley, che recita: ""2K ha in programma di annunciare la prossima iterazione di uno dei più grandi e amati franchise di 2K alla Summer Game Fest, venerdì 7 giugno".

Tra conferme ufficiali e rumor

Partiamo da quello che reputiamo il candidato più probabile, ovvero Borderlands 4, o qualunque sarà il nome del prossimo gioco della serie. Il titolo era stato confermato a marzo nel comunicato che ha accompagnato l'annuncio ufficiale dell'acquisizione di Gearbox Interactive, gli autori della serie, da parte di Take-Two, entrando a far parte della scuderia di 2K Games. Andando più a ritroso, la sua esistenza era stata praticamente svelata da Randy Pitchford a febbraio.

Tra l'altro il 9 agosto debutterà nelle sale cinematografiche il film di Borderlands e dunque l'annuncio di un nuovo gioco potrebbe avere effetti positivi su entrambe le produzioni.

Anche Mafia 4 è stato confermato ufficialmente, in questo caso nell'agosto del 2022. Del gioco non si sa praticamente nulla di concreto, con le uniche informazioni arrivate da alcuni annunci lavorativi pubblicati da Hangar 13, che parlano di possibili elementi stealth e multiplayer nel gioco.

Giusto il mese scorso, l'insider Kurakasis ha riferito che Take-Two a breve potrebbe presentare il gioco al grande pubblico, con tempistiche che potrebbero aggirarsi sulle tre-quattro settimane, il che coincide con il Summer Game Fest.

Ovviamente questi sono i due candidati più probabili, ma non è escluso che l'annuncio in programma da parte di 2K potrebbe rivelarsi qualcosa di totalmente differente. Scherzosamente un utente su X ha detto "sarà così divertente quando si scoprirà che si tratta di 2K25" e chissà, magari non ha torto. Staremo a vedere.

