Sword Art Online: il cosplay di Asuna di pastelpan.da è incantevole

Gli anni passano, ma Sword Art Online continua a rimanere uno degli anime più gettonati tra gli amanti dell'animazione giapponese, nonché una grande fonte d'ispirazione per i cosplayer da tutto il mondo. Tra questi c'è anche pastepan.da, che ha realizzato un cosplay di Asuna davvero ben riuscito, che potrete ammirare negli scatti qui sotto.

Asuna non ha davvero bisogno di grandi presentazioni. Si tratta di uno dei personaggi più importanti della storia di Sword Art Online e compare in praticamente tutte le varie saghe che compongono la trama della serie, sempre pronta a dare una mano al protagonista Kirito. Durante la seconda stagione dell'anime, Asuna si trova suo malgrado intrappolata nei panni di Titania, la regina delle fate del mondo virtuale di Alfheim Online, in attesa di essere liberata dal protagonista Kirito.