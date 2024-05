My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di koraaura ha una sorpresa alla fine del video

My Hero Academia è una delle serie anime di maggior successo degli ultimi anni, sulla scia degli incredibili risultati ottenuti dal manga. La sua peculiarità è certamente la presenza di tanti personaggi, tutti molto interessanti e con poteri unici. Il mondo del cosplay ringrazia ovviamente per tutta questa varietà che concede materiale continuo per creare nuovi cosplay. Ad esempio, ora possiamo vedere il cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da koraaura.

koraaura ci propone il cosplay di Momo Yaoyorozu col suo costume da battaglia rosso, ma il video include anche una sorpresa. Alla fine appare la cosplayer in versione Uraraka, altro personaggio di My Hero Academia. Il motivo ovviamente è il fatto che il video ricrea una scena dell'anime, quando gli studenti della prima A della Yuei si trasferiscono nella scuola.

Nel video vediamo la reazione di Momo, la quale afferma che la sua stanza a scuola è grande quanto la sua cabina armadio a casa, mentre Uraraka afferma che la sua stanza è grande quanto la sua intera casa. La battuta serve a far notare le grandi differenze di classe sociale ed economia tra i personaggi e come questi reagiscono. Al di là del video, i due cosplay sono ottimi e il loro inserimento in questo video è perfetto.

