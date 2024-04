My Hero Academia: il cosplay di Mt. Lady di Maddy Kate nei panni della gigantessa

I fan di My Hero Academia sono in fermento in vista dell'inizio della Stagione 7 dell'anime fissata la 4 maggio. Per ingannare l'attesa vi proponiamo un cosplay di Mt. Lady, l'eroina gigante, firmato da Maddy Kate.

Yu Takeyama, il vero nome di Mt. Lady, è una dei tanti eroi professionisti che combattono il male nel mondo immaginario di Kōhei Horikoshi. All'apparenza è una donna superficiale e attratta solo dalla fama e dal denaro, ma in più di un'occasione dimostrerà il suo forte senso di responsabilità e altruismo. Il suo Quirk è "Gigantification", che come suggerisce il nome le permette di assumere delle dimensioni gigantesche, fino a superare i venti metri di altezza, che sfrutta per schiacciare gli avversari.